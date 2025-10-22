L’Université de Tunis El Manar première en Tunisie et au Maghreb selon le classement QS 2026

L’Université de Tunis El Manar (UTM) vient d’être classée première aux niveaux national et maghrébin, et 41e au niveau arabe parmi 300 universités évaluées dans le cadre du classement QS 2026 des universités arabes.

Selon un communiqué de l’UTM, publié mercredi, l’Université figure parmi les dix meilleures universités arabes dans plusieurs indicateurs, notamment la force du réseau de recherche scientifique international, ainsi que la qualité du corps enseignant et académique.

“Cette distinction vient renforcer la position de l’Université de Tunis El Manar en tant qu’établissement universitaire de référence en Tunisie et dans le monde arabe”, indique le communiqué.