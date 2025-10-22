Kairouan : démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue

Les unités spécialisées de la police judiciaire de Kairouan ont réussi un important coup de filet en démantelant un réseau international de trafic de drogue.

Selon Mosaïque FM, l’opération a débuté avec l’arrestation, à Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid), d’un ressortissant maghrébin transportant 74 plaques de cannabis soigneusement dissimulées dans les portières de son véhicule.

L’enquête a permis d’identifier la destination de la marchandise : un trafiquant notoire surnommé « El Fil » (l’Éléphant), recherché à travers 15 avis, qui a finalement été arrêté à Douar Hicher.

Deux autres complices, dont un étranger, ont également été interpellés. L’intervention s’est soldée par la saisie de 20 000 dinars, 3 000 euros et trois véhicules utilisés dans les opérations du réseau criminel.

 

 