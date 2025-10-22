Gaza : l’UNRWA exige l’ouverture immédiate des points de passage pour l’aide humanitaire

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a souligné, mercredi, l’urgence de l’ouverture de tous les points de passage dans la bande de Gaza, pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire à la population de l’enclave, ravagée par le génocide sioniste depuis octobre 2023.

“L’aide qui parvient à Gaza n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins urgents. Tous les points de passage doivent être ouverts. L’aide humanitaire doit être libre d’accès”, a écrit l’UNRWA dans un message publié sur les plateformes numériques.

L’UNRWA a précisé, en outre, qu’elle dispose d’environ 6 000 camions chargés de fournitures humanitaires essentielles, bloqués en Jordanie et en Égypte, “en attente d’autorisation pour entrer”.

“Levez l’interdiction imposée à l’UNRWA”, conclut l’agence dans son message.

Dans ce contexte, les Nations unies ont déjà appelé l’entité sioniste à respecter les engagements pris dans l’accord de cessez-le-feu, conclu le 10 octobre, en permettant notamment l’entrée sans entraves des aides humanitaires dans la bande de Gaza.