Deux sœurs jumelles tunisiennes finalistes du concours de lecture arabe à Dubaï

Deux jeunes Tunisiennes, les sœurs jumelles Bissane et Bilsane Kouka, se distinguent cette année en atteignant la finale du prestigieux concours de lecture arabe « Arab Reading Challenge » (ARC), organisé à Dubaï.

Élèves en 6ᵉ année à l’école 8 février 1958 de Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef, elles représentent fièrement la Tunisie parmi des milliers de participants venus de 50 pays. Cette 9ᵉ édition du concours, qui vise à promouvoir la lecture et la culture arabe chez les jeunes, a enregistré un record de participation avec plus de 32 000 élèves issus de plus de 132 000 écoles.

Le palmarès sera dévoilé le 23 octobre à Dubaï, où les finalistes concourront dans quatre catégories principales. Lancé en 2015 par l’initiative mondiale de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, ce défi encourage les élèves à lire plus de 50 ouvrages par an, cultivant ainsi leur amour des livres et de la langue arabe.