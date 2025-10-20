Tunis : la SONEDE annonce le rétablissement progressif de l’eau

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, dans plusieurs quartiers de Tunis-ville, à partir de 17h, a annoncé la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La Société a rappelé qu’une perturbation et une coupure de l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrées, lundi, à partir de 07 heures du matin, dans des zones des districts de Tunis-ville et du Bardo, suite à une panne survenue le même jour, au niveau du canal principal de distribution des eaux, d’un diamètre de 300 millimètres, au niveau de la Meftah Saadalah à Bab Saadoun.

A noter les zones concernées dans le district de Tunis-Ville sont Rue Meftah Saadallah, rue des États-Unis, Cité Skik Ras El Tabia, rue Habib Bougatfa, rue Kairouan, rue Lituanie, rue Bologne, rue Riga, rue El Jerid, rue Ariha, rue Téhéran, ainsi qu’aux casernes Meftah Saadallah, rue Kairouan, Banque du sang et rue Bologne à Bab Saadoun et dans la région du Bardo.

Au niveau du district du Bardo, il s’agit de la Rue Habib Bourguiba et les rues secondaires, rue Habib Bougatfa et la zone d’El Hanaya.