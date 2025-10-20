Gabès : demain, grève des avocats et manifestations contre la pollution des unités chimiques

Demain, les avocats de Gabès organiseront une grève régionale dans l’ensemble des tribunaux du gouvernorat, sous le slogan « Appliquez la loi, démantelez les unités ». Cette action, annoncée par la branche locale de l’Ordre des avocats, intervient en soutien aux habitants et à la lutte contre les unités industrielles polluantes du complexe chimique tunisien.

Parallèlement, l’Union générale régionale du travail de Gabès a appelé à une grève générale pour dénoncer les émissions toxiques qui affectent la santé et l’environnement de la ville. Ces mouvements s’inscrivent dans un contexte de manifestations récentes rassemblant des milliers de citoyens dans les rues, scandant des slogans tels que « Le peuple veut le démantèlement des unités » ou « Nous voulons vivre ». Des actions de solidarité ont également eu lieu à Tunis, réclamant une intervention urgente des autorités pour résoudre cette crise environnementale majeure, que le président de la République, Kaïs Saïed, a qualifiée de « véritable assassinat de l’environnement » ayant provoqué de nombreuses victimes.

La situation met la gouvernance tunisienne face à un défi complexe : concilier exigences sanitaires et environnementales avec la préservation de la production de phosphates, l’une des ressources naturelles les plus importantes du pays.