Gabès : libération de 15 manifestants arrêtés lors des récents événements

Selon une déclaration de Me Mehdi Tlemçoudi à la radio Diwan FM, quinze des seize personnes interpellées samedi soir à la suite des récents événements survenus à Gabès ont été libérées ce dimanche.

Une seule personne demeure en détention en raison de son implication dans une autre affaire. L’avocat a précisé que le nombre total des arrestations depuis le début des manifestations s’élève à trente-quatre. Les dossiers des personnes encore retenues seront examinés demain par le tribunal de première instance de Gabès.