Crise à Gaza : l’aide humanitaire bloquée après la libération des otages israéliens…

Selon la chaîne publique israélienne KAN, le gouvernement israélien a décidé, sur recommandation de l’armée, de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza.

Cette décision remet en question l’un des points essentiels de la première phase du cessez-le-feu, entrée en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait l’entrée quotidienne d’environ 600 camions d’aide en parallèle à l’échange de prisonniers et à l’arrêt des hostilités.

Après la libération des otages israéliens par le Hamas, Israël semble avoir renié ses engagements, plongeant à nouveau la population gazaouie dans une situation humanitaire critique.