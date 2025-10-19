Communiqué officiel : le ministère de la Culture confirme le vol de huit pièces inestimables au musée du Louvre

Un spectaculaire braquage a secoué le musée du Louvre à Paris, où huit pièces d’une valeur inestimable ont été dérobées dans la célèbre galerie d’Apollon, haut lieu abritant les joyaux de la Couronne et la collection royale de gemmes.

Selon le communiqué du ministère français de la Culture, les objets volés comprennent notamment le diadème et le collier de saphirs ayant appartenu aux reines Marie-Amélie et Hortense, ainsi qu’un ensemble d’émeraudes de l’impératrice Marie-Louise et deux parures précieuses de l’impératrice Eugénie, dont son emblématique diadème et un grand nœud de corsage.

À la suite de ce vol d’une rare audace, une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs a été ouverte. Les autorités recherchent activement un commando de quatre individus soupçonnés d’avoir orchestré cette opération digne d’un film.