Tunisie : production record de semences, doublée par rapport à la saison précédente

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Azeddine Ben Cheikh, a annoncé que la production de semences sélectionnées a atteint, au cours de cette saison, un niveau record équivalant au double de celle de la saison précédente.

Il a précisé que des autorisations ont été délivrées pour la fourniture de 351 000 quintaux, dont 225 000 ont déjà été distribués aux différentes régions. Lors d’une séance plénière du Conseil national des régions et des districts, le ministre a souligné que le retard enregistré dans la distribution des engrais en début de saison a été rattrapé, ajoutant que l’approvisionnement se poursuit normalement avec les quantités nécessaires.

Il a, par ailleurs, invité les agriculteurs à signaler toute infraction en matière de prix auprès du ministère du Commerce, tout en précisant que la priorité dans la distribution est accordée aux centres de collecte des céréales et aux sociétés coopératives.