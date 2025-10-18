Météo : Pluies temporairement orageuses avec vent fort dans ces régions

Chutes de pluies attendues ce samedi sur les régions du Sud, puis elles toucheront les régions du centre et du Nord- Ouest où elles seront temporairement orageuses et parfois diluviennes, selon un bulletin de suivi de l’Institut National de la Métorologie (INM).

Les quantités pluviométriques maximales oscilleront entre 40 et 60 mm atteignant localement 80 mm surtout dans les gouvernorats de Sfax, Gabès et Mahdia avec des chutes de grêles par endroits limités. Vent fort pouvant atteindre 80 km/h lors de l’apparition des averses orageuses.

Des chutes de pluies seront également prévues demain dimanche 19 octobre 2025 sur la plupart des régions et seront temporairement orageuses et localement abondantes notamment l’après-midi sur les régions du Nord-Ouest, le Centre et le Sud-Est.