Vidéo d’exécution à Gaza : Trump menace d’intervenir si le Hamas refuse de se désarmer

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi d'”aller tuer les membres du Hamas” après la diffusion d’une vidéo qui montre des hommes armés présumés du groupe procédant à une exécution publique à Gaza, quelques jours seulement après l’entrée en vigueur d’un accord de cessez-le-feu.

“Si le Hamas continue de tuer des gens à Gaza, ce qui n’était pas prévu dans l’accord, nous n’aurons pas d’autre choix que d’aller les tuer”, a écrit M. Trump sur Truth Social.

M. Trump a confié mercredi à CNN qu’il envisagerait d’autoriser le Premier ministre sioniste Benyamin Nétanyahou à reprendre les opérations militaires à Gaza” si le Hamas refusait de respecter les termes du cessez-le-feu”.

Interrogé sur ce qui se passerait si le Hamas refusait de désarmer, M. Trump a répondu : “Israël retournera dans ces rues dès que j’en donnerai l’ordre”.

Selon l’accord du cessez-le-feu entre l’entité sioniste et le Hamas, le plan prévoit, en première phase, le retrait des troupes sionistes de la ville de Gaza, de Rafah, de Khan Younès et du nord de la bande de Gaza, ainsi que l’échange d’otages et de prisonniers et l’ouverture de cinq points de passage pour l’aide humanitaire.