Ministère de l’Éducation : Ouverture des candidatures au concours d’accès aux collèges pilotes

Le ministère de l’Éducation a annoncé vendredi l’ouverture des inscriptions au concours d’accès aux collèges pilotes “sixième” 2026 aux élèves de sixième année de l’enseignement de base des établissements d’enseignement publics et privés.

Le ministère de l’Éducation a ajouté que les élèves concernés souhaitant se porter candidats au concours (session 2026) peuvent s’inscrire sur le site Six.education.tn à partir du 29 octobre courant jusqu’au 27 novembre 2025.

Le ministère a souligné que les candidats doivent se rendre sur le site mentionné pour procéder à leur inscription, imprimer leur demande de candidature, joindre tous les documents requis et la remettre à la direction de l’établissement scolaire au plus tard le 3 décembre 2025.