Gabès : les médecins exigent une action urgente contre la pollution du GCT

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Gabès a exigé une intervention urgente des autorités régionales et nationales afin de lutter contre la pollution et d’évaluer les dommages sanitaires et environnementaux dans la région, pointant du doigt les activités du Groupe chimique tunisien (GCT).

Dans un communiqué publié jeudi sur sa page officielle Facebook, le Conseil a réclamé l’élaboration d’un plan concret pour protéger les citoyens contre les risques sanitaires liés aux activités industrielles du GCT, principal acteur de l’industrie chimique dans la zone.

Face à une dégradation « inacceptable » de la situation environnementale, les médecins ont réaffirmé leur pleine disponibilité à collaborer avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions durables et garantir la santé et la sécurité des habitants.

Le Conseil relève également que les mouvements citoyens pacifiques sont le reflet d’une “situation désastreuse”, où les habitants estiment que leur droit à un environnement sain n’est pas respecté.