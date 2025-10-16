WELLBEING THALASSO : plus qu’un centre, une philosophie du bien-être marin

L’énergie de la mer, même en hiver Nichée au cœur de la prestigieuse zone touristique de Gammarth, WELLBEING THALASSO invite à vivre une expérience de bien-être authentique, ancrée dans les vertus millénaires de l’eau de mer. Véritable havre de détente et de régénération, le centre met à l’honneur la thalassothérapie, une alliance unique entre science, nature et art de vivre méditerranéen.

L’eau de mer, source de vitalité Riche en minéraux, oligo-éléments et ions marins, l’eau de mer agit en profondeur sur l’organisme. Ses bienfaits sont multiples : Elle stimule la circulation sanguine, Renforce le système immunitaire, Apaise les tensions musculaires et nerveuses, Et favorise un équilibre global du corps et de l’esprit.

Chaque soin pratiqué à WELLBEING THALASSO est pensé pour revitaliser, rééquilibrer et réveiller les sens, en utilisant une eau de mer puisée et renouvelée quotidiennement depuis la Méditerranée, garantissant pureté et efficacité. Se reconnecter à la mer, même en hiver alors que la saison froide s’installe, beaucoup s’éloignent du littoral. Pourtant, l’hiver est le moment idéal pour profiter des bienfaits de la thalassothérapie.

Fréquenter le centre WELLBEING THALASSO durant l’automne et l’hiver est une sage décision, car cette période permet de rester connecté à l’énergie marine, de prévenir la fatigue saisonnière et de renforcer naturellement ses défenses.

C’est une manière douce et intelligente de continuer à profiter des bienfaits de la mer, tout en s’offrant une parenthèse de chaleur et de sérénité.

Thalassothérapie vs SPA : une différence essentielle Contrairement à l’eau douce utilisée dans un SPA classique, l’eau de mer utilisée en thalassothérapie possède une richesse minérale incomparable.

Les sels marins, magnésium, calcium, iode et autres oligo-éléments qu’elle contient pénètrent à travers la peau et exercent une action reminéralisante et détoxifiante que l’eau douce ne peut offrir. C’est ce qui fait toute la différence entre une simple détente et une véritable cure de revitalisation naturelle.

WELLBEING THALASSO, plus qu’un centre : une philosophie Chaque espace, chaque soin, chaque détail du centre WELLBEING THALASSO a été pensé pour offrir une expérience holistique, où le corps et l’esprit se retrouvent en harmonie avec la mer. Entre les mains expertes de son équipe et au cœur d’un environnement apaisant, WELLBEING THALASSO incarne le bien-être marin à l’état pur, à deux pas de Tunis.

Le centre WELLBEING THALASSO propose à ses curistes une sélection de forfaits bien-être alliant détente, vitalité et soins marins. Chaque programme comprend généralement un accès à la piscine d’eau de mer, un hammam traditionnel avec gommage, un enveloppement d’algues marines, un bain hydro-massant à l’eau de mer, ainsi qu’un massage anti-stress prodigué par des mains expertes.

Le centre offre des formules demi-journée et journée complète, permettant à chacun de choisir le rythme qui lui convient.

Pour une régénération plus profonde, il est recommandé d’opter pour une cure de 4 à 6 jours, garantissant des résultats tangibles, visibles et durables.

Avant le début de toute cure, une visite médicale personnalisée est assurée par le médecin du centre. Cette étape permet d’adapter le programme en fonction des besoins et éventuelles contre-indications (hypertension, diabète, etc.), afin d’assurer une prise en charge sûre et efficace.

La thalassothérapie est un domaine d’expertise exigeant, qui ne s’improvise pas. Seuls des professionnels qualifiés, médecins, kinésithérapeutes et praticiens spécialisés — peuvent en garantir la qualité et l’efficacité. C’est ce qui fait la force de WELLBEING THALASSO, dirigé par Madame Hana Dabboussi, kinésithérapeute diplômée de l’École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis.

Spécialisée en thalassothérapie, elle met son savoir-faire scientifique et son approche humaine au service d’une mission claire : offrir à chaque curiste une expérience de bien-être marine complète, authentique et personnalisée.

Le centre de thalassothérapie WELLBEING THALASSO est intégré à l’Hôtel Carthage Thalasso de catégorie 5*, situé dans la zone touristique de Gammarth sur les côtes de Carthage.

Pour plus d’informations :

Adresse : Hôtel Carthage Thalasso, Gammarth, Tunis Tunisie

Tél : +216 28 663 443

Mail : wellbeingthalasso@gmail.com

Web : https://wellbeingthalasso.com/