Décès du comédien tunisien Ali El Fersi : retrouvé sans vie, seul à Tunis

Le monde artistique tunisien est en deuil après le décès soudain de l’acteur Ali El Fersi, retrouvé sans vie tout seul à Tunis dans la soirée du 15 octobre, selon les informations relayées, et ce sans que sa famille n’en ait été immédiatement informée.

L’artiste serait décédé des suites d’une crise cardiaque. Connu pour ses rôles marquants, même secondaires, il a laissé son empreinte dans plusieurs productions télévisées et cinématographiques telles que Manamet Arousia, Dhafair, Hissabat w Ouqoubat, El Layali El Beidh, Bayn Ethenaya, Aacheq Essarab, Ezouja El Khamsa et Harqa.

Apprécié pour sa sensibilité et son authenticité à l’écran, Ali El Fersi avait, dans des déclarations antérieures, exprimé sa déception face au manque de reconnaissance et au sentiment de marginalisation qu’il ressentait au cours des dernières années de sa carrière. Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage artistique tunisien.