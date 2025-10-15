Tunisie : dernier délai le 16 octobre pour le dépôt des déclarations fiscales

La Direction générale des impôts a rappelé ce mercredi que la journée du jeudi 16 octobre 2025 constitue la date limite légale pour le dépôt des déclarations fiscales. Cette échéance concerne à la fois les déclarations mensuelles des personnes physiques et les déclarations trimestrielles des contribuables soumis aux régimes forfaitaire et réel.

L’administration fiscale a insisté sur le fait que cette date marque la fin du délai légal et ne doit pas être considérée comme le seul jour possible de dépôt. Elle a ainsi exhorté les contribuables à accomplir leurs obligations fiscales avant cette échéance, afin d’éviter les files d’attente dans les bureaux des recettes et les éventuels dysfonctionnements du système informatique.