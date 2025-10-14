OMS : Alerte mondiale sur la hausse des troubles neurologiques

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) tire la sonnette d’alarme face à l’augmentation des troubles neurologiques à travers le monde. Ces pathologies, qui touchent plus de 40 % de la population mondiale, soit plus de trois milliards de personnes, entraînent chaque année plus de 11 millions de décès. L’OMS appelle à une action coordonnée pour répondre à ce fléau et améliorer la santé cérébrale à l’échelle planétaire.

Les principales affections responsables de mortalité et d’invalidité

En 2021, les dix troubles neurologiques majeurs ayant le plus contribué à la mortalité et à l’invalidité comprenaient les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les migraines, la maladie d’Alzheimer, la méningite et l’épilepsie idiopathique. Malgré leur gravité, la prévention et le traitement de ces maladies restent limités par de nombreux obstacles.

Obstacles financiers, sociaux et structurels

L’OMS souligne que des barrières structurelles, financières et sociales freinent la lutte contre les troubles neurologiques. La stigmatisation et les préjugés empêchent souvent les patients d’accéder aux soins. À ce jour, seulement 63 pays disposent d’une politique nationale sur les troubles neurologiques et 34 d’un financement dédié.

Inégalités mondiales et nécessité d’une action urgente

Selon le rapport de l’OMS, les pays à faible revenu comptent plus de 80 fois moins de neurologues que les pays à revenu élevé. Le sous-financement chronique de la recherche, particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, limite l’élaboration de politiques efficaces. L’organisation appelle à une réponse mondiale urgente, fondée sur des données probantes, pour renforcer les soins neurologiques et réduire l’impact de ces maladies.