Coupure d’eau potable le jeudi 16 octobre dans plusieurs régions

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), district de Manouba, a annoncé qu’une interruption de la distribution d’eau potable sera enregistrée ce jeudi 16 octobre 2025 dans plusieurs délégations du gouvernorat.

Cette coupure, prévue à partir de 10h du matin, concerne les localités de Mornaguia, Borj El Amri, Tebourba et El Batten. Elle est due à des travaux de réparation d’une fuite sur la conduite principale de distribution, d’un diamètre de 1100 mm, située au niveau de l’échangeur de la Garde nationale à Mornaguia, longeant la route nationale n°5.

Le rétablissement progressif de l’approvisionnement en eau est prévu à partir de 22h le même jour, dès l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption.