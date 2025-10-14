Année scolaire 2025-2026 : Le ministère de l’éducation publie le calendrier des examens nationaux

Le ministère de l’éducation a publié, ce mardi, le calendrier des examens nationaux pour l’année scolaire 2025-2026.

Selon la même source, les épreuves du bac sport auront lieu du 13 au 25 avril 2026, tandis que les épreuves pratiques et orales se dérouleront du 14 au 23 mai 2026.

Par ailleurs, les épreuves écrites de la session principale auront lieu les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026.

Les candidats ajournés passeront les épreuves écrites de la session de contrôle les 29 et 30 juin, ainsi que les 1er et 2 juillet 2026.

Les résultats de la session principale du baccalauréat 2026 seront proclamés le mardi 23 juin 2026, tandis que ceux de la session de contrôle seront annoncés le dimanche 12 juillet 2026.

Pour ce qui est de l’examen du diplôme de fin d’enseignement de base général et technique (9ème année de base), les candidats passeront leurs épreuves écrites les 18, 19 et 20 juin 2026, et les résultats seront publiés le lundi 6 juillet 2026.

Quant aux épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes, elles se tiendront les 22, 23 et 24 juin 2026, et les résultats seront annoncés le vendredi 10 juillet 2026.