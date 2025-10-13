SONEDE : Coupure de l’eau potable dans plusieurs zones des délégations de Haffouz, Kairouan Sud et Sidi El Hani

Une coupure de la distribution de l’eau potable a été enregistrée dans plusieurs régions des délégations de Haffouz, Kairouan Sud (gouvernorat de Kairouan) et Sidi El Hani (Gouvernorat de Sousse), a fait savoir, lundi, la SONEDE.

A Kairouan, la coupure a concerné les régions de Mraihia, Ain Ghrab, El Houfia, El karma relevant de la délégation de Haffouz, ainsi que la région de Ragueda rattachée à la délégation de Kairouan Sud.

A Sousse, les régions concernées sont Sidi El Hani, Ouled Alouane et Ouled El Khechine relevant de la délégation de Sidi El Hani.

La société a expliqué que cette coupure intervient en raison d’une panne survenue sur la conduite de pompage du puits profond « Ouled Msilih » à Haffouz, précisant que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement le lundi 13 octobre 2025 à partir de 20h00, dès l’achèvement des travaux.