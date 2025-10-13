Accord de Gaza : les États-Unis, l’Égypte, le Qatar et la Turquie signent un document historique

Lors du sommet international tenu à Charm el-Cheikh, le président américain Donald Trump a annoncé la signature d’un document global marquant une étape décisive dans les négociations autour de l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

Ce document a été signé conjointement par les États-Unis, l’Égypte, le Qatar et la Turquie, témoignant d’une coopération régionale et internationale renforcée en faveur de la stabilité au Proche-Orient. Trump a salué le rôle déterminant du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qu’il a qualifié de gardien d’une civilisation millénaire, tout en exprimant sa reconnaissance envers l’émir du Qatar pour ses efforts diplomatiques et le président turc, dont il a souligné la puissance militaire du pays.

Cette initiative, présentée comme un tournant dans la recherche d’une trêve durable, illustre la volonté des médiateurs de ramener le calme et d’ouvrir la voie à un dialogue politique constructif dans la région.