Sousse : arrestation de trois criminels impliqués dans un meurtre

Les unités de sécurité de Sousse ont réussi, ce samedi, à arrêter trois individus impliqués dans plusieurs affaires criminelles. Parmi eux figurent deux suspects recherchés pour leur implication présumée dans un meurtre survenu à Bouhsina en septembre 2024.

Connu des services de police pour des activités illicites telles que le trafic de drogue et la vente clandestine d’alcool, le groupe a été interpellé à Khzema alors qu’il préparait une tentative de fuite clandestine par voie maritime.

Selon les informations rapportées par la radio Mosaïque FM, cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de l’ordre pour lutter contre la criminalité et le passage illégal des frontières.