Coupe du monde 2026 : Tunisie solide en tête du groupe H après une victoire 6-0

Le point sur le groupe H des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués vendredi:
Vendredi 10 octobre
Sao Tomé et Principe – Tunisie 0 – 6
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Tunisie 25 9 8 1 0 19 0 19
2. Namibie 15 9 4 3 2 13 7 6
3. Liberia 14 9 4 2 3 12 10 2
4. Malawi 10 8 3 1 4 8 9 -1
5. Guinée équatoriale 10 8 3 1 4 7 11 -4
6. Sao Tomé et Principe 0 9 0 0 9 4 26 -22
Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):
13/10 (15h00): Tunisie – Namibie
13/10 (15h00): Guinée équatoriale – Liberia
13/10 (15h00): Sao Tomé et Principe – Malawi
NDLR: Les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont directement
qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés
pour les barrages.