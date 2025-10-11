Coupe du monde 2026 : Tunisie solide en tête du groupe H après une victoire 6-0

Le point sur le groupe H des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués vendredi:

Vendredi 10 octobre

Sao Tomé et Principe – Tunisie 0 – 6

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Tunisie 25 9 8 1 0 19 0 19

2. Namibie 15 9 4 3 2 13 7 6

3. Liberia 14 9 4 2 3 12 10 2

4. Malawi 10 8 3 1 4 8 9 -1

5. Guinée équatoriale 10 8 3 1 4 7 11 -4

6. Sao Tomé et Principe 0 9 0 0 9 4 26 -22

Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):

13/10 (15h00): Tunisie – Namibie

13/10 (15h00): Guinée équatoriale – Liberia

13/10 (15h00): Sao Tomé et Principe – Malawi

NDLR: Les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont directement

qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés

pour les barrages.