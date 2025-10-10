Tunisie : une récolte d’olives prometteuse avec une hausse de 30 % prévue cette saison

Le président du Syndicat des agriculteurs tunisiens, Meidani Dhaoui, a annoncé que la campagne de récolte des olives connaîtra cette année une hausse de production estimée à 30 % par rapport à la saison précédente, laissant entrevoir une récolte prometteuse, voire record.

Dans une déclaration à la radio Express FM, il a souligné l’importance de valoriser cette production et d’encourager la consommation locale d’huile d’olive, afin de renforcer la rentabilité du secteur. Meidani Dhaoui a également insisté sur la nécessité d’adapter la gestion de la saison pour garantir un équilibre entre les intérêts des producteurs, des consommateurs et de l’État.