Ong Jmel : 132 mille dinars alloués à la rénovation du décor culte de “Star Wars”

Les travaux de restauration du décor emblématique du film « Star Wars » se poursuivent sur le site d’Ong Jmel, dans la délégation de Nefta, gouvernorat de Tozeur. Selon les autorités locales, l’avancement du chantier a atteint environ 10 %, avec un financement conjoint du ministère du Tourisme (112 000 dinars) et du conseil régional (20 000 dinars).

Les travaux consistent à rénover le décor avec les mêmes matériaux d’origine, à réparer et repeindre les portes et fenêtres, ainsi qu’à clôturer l’espace afin d’assurer sa protection. Le gouverneur de Tozeur, Chahine Zribi, a appelé à accélérer le rythme des travaux et à trouver des solutions pour une meilleure valorisation de ce site iconique, en mettant l’accent sur son entretien, sa propreté et la mise à disposition de services adaptés.

Rappelons que le site d’Ong Jmel, véritable symbole du tourisme saharien tunisien, attire chaque année de nombreux visiteurs et événements culturels, sportifs et touristiques, contribuant ainsi à la notoriété internationale de Tozeur.