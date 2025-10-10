Gabès : L’URT évoque le recours à une grève régionale

L’Union régionale du travail (URT) à Gabès a averti, vendredi, qu’une grève régionale serait envisagée si aucune mesure immédiate n’est prise pour endiguer ce qu’elle qualifie d’”anéantissement de l’environnement” et assurer des solutions durables au dossier environnemental.

Dans un communiqué, l’URT a souligné que les incidents répétés d’asphyxie causés par les fuites de gaz du Groupe chimique tunisien (GCT) sont liés à la vétusté des équipements, affirmant que “la région de Gabès est devenue sinistrée face à l’absence d’interventions sérieuses et urgentes pour l’entretien, le remplacement et la modernisation des canalisations et des installations industrielles”.

Le syndicat a ajouté que “les fuites quotidiennes de gaz et les cas d’asphyxie révélés exposent la fragilité du système sanitaire local, incapable d’assurer la prise en charge rapide et efficace des élèves affectés”.