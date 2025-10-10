Ahmed Jaoudi domine le 1000 yards nage libre au championnat universitaire américain

Le nageur tunisien Ahmed Jaoudi a une nouvelle fois marqué les esprits lors du championnat universitaire américain de natation (NCAA), représentant fièrement l’Université de Floride. Ce vendredi 10 octobre 2025, à Gainesville, il s’est imposé avec éclat sur le 1000 yards nage libre, bouclant la distance en 8:44.85.

Il s’agit d’un temps remarquable pour le début de saison, qui le rapproche du record de son université et le place en tête du classement national universitaire pour cette épreuve. C’était sa première participation à cette distance dans le cadre du championnat américain, et Jaoudi a démontré tout son potentiel en tant qu’étoile montante du demi-fond.

L’Université de Floride a brillé dans cette course, complétant le podium avec Giovanni Linscheer (9:00.22) et Eric Brown (9:05.41), soulignant le talent de ses nageurs et la montée en puissance de la natation tunisienne à l’international.