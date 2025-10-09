Le nombre de mouvements sociaux recensés par l’Observatoire social tunisien, relevant du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a augmenté au cours des trois derniers mois (juillet, août et septembre 2025) pour atteindre 1 316 mouvements de protestation, contre 752 mouvements au cours de la même période en 2024.

Dans un rapport publié jeudi, l’Observatoire social tunisien a indiqué que les mouvements sociaux ont connu une recrudescence, notamment au cours du mois de septembre, pour atteindre 635 mouvements de protestation, contre 323 mouvements de protestation au mois d’août et 357 mouvements au mois de juillet.

Les formes de protestation ont été variées au cours du troisième trimestre de l’année en cours, avec plus de 82 % sur le terrain, réparties entre sits-in, grèves, grèves de la faim, barrages de routes, marches pacifiques, marches vers le palais présidentiel, journées de colère, port de brassards rouges et fermetures de lieux de travail. L’ensemble des mouvements ont porté sur des revendications relatives au paiement des salaires et des indemnités, au droit à l’emploi, à l’éducation, à la santé, à l’environnement…

Les ouvriers et les employés ont été les plus actifs dans les mouvements de protestation au cours des trois derniers mois, avec 403 actions, suivis par les syndicats, avec 158 actions, et enfin les militants, qui ont organisé 140 actions.

Le gouvernorat de Tunis a enregistré le plus grand nombre de mouvements de protestation avec 339 mouvements, suivi du gouvernorat de Gafsa (150), puis du gouvernorat de Gabès (138), puis Nabeul (83), et enfin Kairouan (64), le reste des manifestations étant réparti dans différents tgouvernorats du pays.

Selon l’Observatoire social tunisien, le mouvement social s’est particulièrement distingué au cours de la première moitié du mois de septembre dernier par une large participation d’activistes de différents gouvernorats pour soutenir la flottille Soumoud maghrébine et mondiale.