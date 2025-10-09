Sara Ben Ahmed sacrée championne du monde du 1000 m en eau libre en Égypte

La nageuse tunisienne Sara Ben Ahmed a offert à la Tunisie une nouvelle consécration internationale en remportant la médaille d’or du 1000 mètres en eau libre lors du Championnat du monde de nage avec palmes, tenu à Al-Alamein, en Égypte.

Grâce à une performance exceptionnelle, elle s’est imposée face aux meilleures athlètes mondiales, décrochant ainsi le titre de championne du monde. Cet exploit, salué par le Comité National Olympique Tunisien (CNOT), vient enrichir le palmarès sportif national et témoigne une fois de plus du talent et de la détermination des nageurs tunisiens sur la scène internationale.

Par cette victoire éclatante, Sara Ben Ahmed hisse haut les couleurs de la Tunisie et confirme la place grandissante du pays dans les disciplines aquatiques.