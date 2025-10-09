Le ministère de l’Éducation ouvre les inscriptions pour le baccalauréat 2026

Le ministère de l’Éducation a annoncé l’ouverture des inscriptions pour les candidats au baccalauréat de la session 2026, du 22 octobre au 20 novembre 2025.

Le ministère invite les élèves de la quatrième année du secondaire, inscrits dans les établissements publics et privés, à effectuer leur inscription via le site bac.education.tn. Il a précisé que le paiement des frais d’inscription au baccalauréat 2026 se fera en ligne, par timbre fiscal électronique, pour un montant de 22 dinars.

Le ministère a insisté sur l’obligation pour les élèves de retirer et compléter leurs formulaires de candidature après les avoir remplis.