Gafsa : saisie de produits alimentaires périmés et non conformes aux normes d’hygiène

À Gafsa, les équipes de contrôle sanitaire ont procédé à la saisie de plusieurs quantités de denrées alimentaires impropres à la consommation.

Parmi les produits concernés figurent des viandes de volaille, du salami ainsi que des préparations pour pâtisseries contenant un colorant interdit. Les autorités ont également constaté que certains produits étaient stockés dans des conditions ne respectant pas les normes d’hygiène.

Suite à ces infractions, trois procès-verbaux ont été établis et transmis au parquet afin de prendre les mesures légales nécessaires. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à protéger la santé publique et à garantir la sécurité alimentaire dans la région de Gafsa.