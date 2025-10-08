Un scientifique d’origine arabe, Omar Yaghi, sacré prix Nobel de chimie 2025

Le prix Nobel de chimie 2025 a été attribué à trois chercheurs de renommée mondiale : le Japonais Susumu Kitagawa (Université de Kyoto), l’Australien Richard Robson (Université de Melbourne) et le scientifique arabo-américain Omar M. Yaghi (Université de Californie à Berkeley). Le comité Nobel a récompensé leurs travaux pionniers sur les structures métallo-organiques (MOF), une nouvelle génération de matériaux capables de piéger, stocker et transformer des substances chimiques. Ces structures, comparables à des architectures cristallines dotées de vastes cavités internes, ouvrent la voie à des applications révolutionnaires, notamment dans la capture du CO₂, la purification de l’eau, la stockage de gaz toxiques ou encore la collecte de l’humidité atmosphérique dans les zones désertiques.

Né à Amman en 1965, le professeur Omar M. Yaghi, d’origine palestinienne et naturalisé saoudien et américain, est reconnu comme l’un des chimistes les plus influents de sa génération. Professeur à l’Université de Californie à Berkeley et fondateur de l’Institut mondial de science de Berkeley, il est membre de l’Académie nationale des sciences des États-Unis et de l’Académie allemande Leopoldina. En 2024, il avait déjà été distingué par le prix des « Nouveaux génies arabes ».

Ce 117ᵉ prix Nobel de chimie, doté de 11 millions de couronnes suédoises (environ 1 million d’euros), confirme l’impact mondial de la recherche sur les matériaux moléculaires et souligne la contribution exceptionnelle d’un scientifique arabe au progrès scientifique international.