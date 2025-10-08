Tunisie – ARP : Appel à accélérer l’adoption de la loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste

Les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) ont appelé à hâter l’approbation du projet de loi criminalisant tout acte de normalisation politique, économique et médiatique avec l’entité sioniste.

Lors d’une plénière tenue, mardi, les élus du peuple ont réitéré le soutien de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, dénonçant la politique d’affamer le peuple palestinien et les massacres commis par l’entité sioniste dans la bande de Gaza en violation flagrante des conventions internationales régissant la protection des droits humains.

Ils ont également saisi l’occasion pour rendre hommage aux citoyens tunisiens ayant participé à la flottille mondiale Soumoud.

A noter que deux points relatifs au deuxième anniversaire de l’opération « Déluge d’Al Aqsa » et la flottille mondiale Soumoud ont été ajoutés à l’ordre du jour de la séance plénière inaugurale de la 4ème session parlementaire.