Club africain : Le joueur libyen Oussama Cherimi qualifié

Le Club Africain a annoncé via sa page facebook officielle la qualification du milieu de terrain libyen Oussama Cherimi, qui devrait être mis à la disposition du staff technique à partir du prochain match.

Cherimi, 24 ans, s’était engagé pour deux saisons avec le Club de Beb Jedid, fin juillet dernier, en provenance du club libyen Al-Swehly SC dans le cadre d’un transfert libre.

Le Club Africain n’avait pas pu inscrire le joueur en raison du défaut de réception de la carte de qualification internationale, Al-Swehly SC s’étant accroché au joueur, considérant qu’il était toujours lié à lui par un contrat légal.