Tunis : dix ans de prison pour un homme et trois ans pour sa compagne après la mort d’un jeune traîné dans la rue

À Tunis, la cour criminelle du tribunal de première instance a rendu, lundi, son verdict dans une affaire tragique ayant coûté la vie à un jeune homme agressé en pleine voie publique. Le principal accusé, un quadragénaire, a été condamné à dix ans de prison pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Selon les éléments de l’enquête, il aurait roué de coups la victime dans une rue de la capitale, provoquant son décès. Sa compagne, présente sur les lieux, a quant à elle écopé de trois ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en danger, après avoir non seulement omis de secourir le jeune homme, mais également participé à son agression, d’après une source judiciaire citée par Diwan FM.

Cette affaire a suscité une vive émotion dans la capitale, rappelant la gravité des violences urbaines et l’importance de la responsabilité civile face à des situations de détresse.