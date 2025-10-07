Siliana : mandat de dépôt contre un élève pour avoir poignardé son professeur en classe !

Le porte-parole des tribunaux de Siliana, le juge Issa El Kassmi, a annoncé ce mardi 7 octobre 2025 sur les ondes de Diwan FM que le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Siliana a émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’élève ayant agressé hier son enseignant avec un couteau au niveau de la tête.

La victime, grièvement blessée, a été transportée à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires, tandis que les forces de l’ordre sont parvenues à arrêter rapidement l’auteur de l’agression. Cette affaire a suscité une vive émotion dans la région, relançant le débat sur la violence en milieu scolaire et la nécessité de renforcer la sécurité et le suivi psychologique des élèves.