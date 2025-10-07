Des sources médicales ont annoncé la mort de 12 citoyens sous les tirs des forces d’occupation sionistes (FOI) dans différentes zones de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Les mêmes sources ont ajouté que le bilan des morts aujourd’hui était le suivant : quatre dans la ville de Gaza, un dans le centre de la bande de Gaza et sept dans le sud.

Le 7 octobre 2023, les FOI ont lancé une offensive sur la bande de Gaza, tuant 67 160 citoyens, dont une majorité d’enfants et de femmes, et en blessant 169 679 autres.

Le bilan n’est pas définitif : plusieurs victimes gisaient encore sous les décombres et dans les rues, inaccessibles aux ambulances et aux secours.