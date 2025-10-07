Internet : le Japon bat un nouveau record mondial avec un débit de 125 000 Gbit/s

Des chercheurs japonais viennent d’établir un nouveau record mondial de vitesse Internet, atteignant une transmission de 125 000 gigabits par seconde sur une distance de 1 800 kilomètres, soit plus du double de leur précédent record fixé à 50 000 Gbit/s.

Cette avancée a été rendue possible grâce à une nouvelle génération de fibres optiques comprenant 19 canaux d’à peine 0,127 millimètre d’épaisseur, contre un seul pour les fibres classiques. Ce système permet de transférer simultanément d’énormes volumes de données sur de longues distances, sans perte de signal ni altération de la qualité.

Paradoxalement, malgré ces prouesses technologiques, le Japon n’apparaît pas encore dans le Top 10 mondial des pays les plus rapides, avec une moyenne de 196,42 Mbit/s pour le fixe et 51,95 Mbit/s pour le mobile.