Football – Espérance ST : Des blessures musculaires pour Tougai et Ben Ali

L’Espérance sportive de Tunis a annoncé via sa page facebook officielle que les examens subis par son défenseur Mohamed Ben Ali ont révélé une légère blessure musculaire contractée lors du clasico de la 9e journée du championnat de la Ligue 1 disputé dimanche contre l’Etoile du Sahel.

Le club de Bab Souika a ajouté que le joueur subira ultérieurement des examens de contrôle avant de reprendre les entraînements.

Concernant le défenseur axial algérien Mohamed Amine Tougai, l’Espérance a déclaré que les examens médicaux ont confirmé une blessure musculaire contractée durant le même match. Le joueur sera mis au repos et devra subir ultérieurement des examens de contrôle pour déterminer la date de sa reprise progressive des entraînements.

Les deux joueurs, rappelle-t-on, n’ont pas pu terminer ledit clasico remporté 1-0 par les sang et or, qui occupent actuellement la 2e place du classement général, à un seul point du leader, le Stade tunisien.