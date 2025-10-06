Violations israéliennes contre la Flottille Al-Soumoud : Madrid porte plainte devant la CPI

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé ce lundi que l’Espagne déposera une plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à la suite des graves violations commises par l’armée d’occupation contre le Flottille Al-Soumoud.

Selon le ministre, toute agression contre des civils en eaux internationales constitue une privation illégale de liberté, en violation du droit international. Les forces israéliennes avaient en effet saisi 42 navires appartenant à la flottille internationale en route vers Gaza et arrêté des centaines d’activistes avant de les transférer au centre de détention de Ketziot, dans le désert du Néguev. Les témoignages recueillis font état de conditions de détention inhumaines, marquées par un refus d’accès aux soins, à l’eau et aux installations sanitaires, ainsi que par la tenue de procès sans présence légale ni notification préalable aux avocats.

Ces abus, salués publiquement par le ministre israélien d’extrême droite Itamar Ben Gvir, suscitent une vague d’indignation internationale et relancent les appels à la responsabilisation d’Israël devant les instances judiciaires mondiales.