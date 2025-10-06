Tunisie : décès d’un détenu handicapé mental injustement impliqué dans une affaire de drogue

L’avocat Mohamed Daoudi a annoncé, ce lundi, le décès en prison de son client, un jeune homme souffrant d’un handicap mental et de troubles psychiatriques, quelques jours seulement après l’émission d’un mandat de dépôt à son encontre, sans qu’il ait été entendu par le juge.

Selon Me Daoudi, son client aurait été injustement impliqué dans une affaire de trafic de drogue à laquelle il n’avait aucun lien. Il a précisé que la carte d’handicap du défunt n’avait pas été intégrée au dossier judiciaire et que les demandes répétées de transfert vers un établissement de soins spécialisé ou d’expertise médicale ont été ignorées ou rejetées.

Ce drame soulève de graves interrogations sur le respect des droits des personnes vulnérables au sein du système pénitentiaire.