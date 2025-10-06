Tunisie : Aucune rage détectée à Kasserine

Aucun cas de rage n’a été détecté au gouvernorat de Kasserine, depuis le début de l’année.

Cependant, 4169 cas de morsures, griffures et léchages ont été enregistrés, au cours des huit premiers mois, contre 6025 en 2024, a souligné à l’Agence TAP. Leila Ben Dhifi, cheffe de service à la direction régionale de la santé,

Elle a ajouté qu’une campagne de sensibilisation à la lutte contre la rage a été organisée, du 24 septembre au 1er octobre, dans des écoles primaires, collèges et lycées de la région.