Sondage : 65 % des Canadiens soutiennent la reconnaissance de l’État palestinien

Un récent sondage mené par Nanos Research pour The Globe and Mail et CTV révèle que la majorité des Canadiens soutiennent la décision de leur gouvernement de reconnaître officiellement l’État de Palestine.

Selon les résultats, environ 65 % des personnes interrogées se disent favorables, totalement ou partiellement, à cette reconnaissance, tandis que 20 % y sont opposées et 11 % restent indécises. L’enquête, réalisée du 29 septembre au 1er octobre auprès de 1 052 participants, montre toutefois que 57 % des sondés craignent un impact négatif sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Cette prise de position du Premier ministre Mark Carney, annoncée à la veille de l’Assemblée générale des Nations unies, s’inscrit dans une volonté de relancer le processus de paix au Proche-Orient, alors que, selon lui, « les espoirs d’une paix négociée sont gravement compromis ».