Charm el-Cheikh : reprise des négociations entre Hamas et Israël sous médiation égyptienne et américaine

Les négociations indirectes entre le mouvement palestinien Hamas et l’occupation israélienne ont débuté ce lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte, sous médiation égyptienne, qatarie et américaine, afin de parvenir à un accord global d’échange de prisonniers et à un cessez-le-feu durable à Gaza.

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle initiative de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit notamment la libération de tous les otages, le retrait progressif des forces israéliennes du territoire et la démilitarisation de la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, les pourparlers s’annoncent « complexes et délicats », compte tenu de la volonté de l’occupation de maintenir la pression militaire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué la proposition américaine, estimant qu’elle représente une étape essentielle vers un processus politique menant à la reconnaissance de l’État palestinien.

Malgré les appels de Washington à un arrêt immédiat des hostilités, les frappes israéliennes se poursuivent, aggravant une crise humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, où plus de 67 000 Palestiniens ont perdu la vie depuis le début du conflit en octobre 2023.