Yassine Gaïdi, photojournaliste tunisien, victime de violences brutales dans les prisons de l’occupation israélienne

Le militant marocain Ayoub Habraoui, l’un des participants revenus de la « Flottille Al-Soumoud », a confirmé que le photojournaliste tunisien Yassine Gaïdi a été victime d’une violente agression perpétrée par les forces d’occupation israéliennes, entraînant de graves blessures physiques.

Dans un communiqué, la Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a fermement condamné cet acte barbare et inhumain, le qualifiant de crime sioniste et appelant à une mobilisation urgente de la communauté internationale. L’organisation a souligné que cette agression s’inscrit dans une politique systématique de répression visant les journalistes et les détenus palestiniens, en violation flagrante du droit international.

Le SNJT a réaffirmé sa solidarité totale avec Yassine Gaïdi et tous les prisonniers dans les geôles de l’occupation, réitérant son appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les journalistes et militants arrêtés, notamment ceux du « Flottille Al-Soumoud », et exhortant les forces vives en Tunisie et à travers le monde à faire pression pour que justice soit rendue.