Mahdia : un incendie détruit une dizaine de voitures dans le dépôt municipal

Les autorités régionales du gouvernorat de Mahdia ont ouvert une enquête à la suite d’un incendie survenu dans la soirée d’hier au sein du dépôt municipal.

Le sinistre a ravagé une dizaine de véhicules saisis, sans toutefois faire de victimes. Grâce à l’intervention rapide des unités de la protection civile, les flammes ont été maîtrisées et leur propagation vers les zones avoisinantes du dépôt a pu être évitée. Une investigation est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet incendie.