Football – Ligue 1 – 9e journée : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement au terme des matches de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel disputés dimanche :

– Dimanche 5 octobre :

A Radès:

Espérance ST 1 Yan Sasse (27)

ES Sahel 0

A Monastir:

US Monastir 2 Moez Haj Ali (10 sp), Raed Chikhaoui (86)

JS Omrane 1 Iheb Ben Rejeb (15)

A Kairouan:

JS Kairouan 0

CS Sfaxien 3 Hichem Baccar (29 sp), Omar Ben Ali (43 et 54)

Déjà joués:

– Samedi 4 octobre :

Au Bardo:

S Tunisien 3 Amine Habboubi (10 et 71), Amadou Dia Ndiaye (62)

ES Zarzis 0

A Béja :

O. Béja 0

AS Marsa 6 Amanallah Ben Hamida (25 et 56), Amor Traidi (50) et Ahmed Hadhri (55, 71 et 76)

A Bir Bouregba:

AS Soliman 0

CA Bizertin 0

– Vendredi 3 octobre :

A Gabès:

AS Gabès 0

C Africain 1 Firas Chawat (20)

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahi (90+7 SP)

US Ben Guerdane 1 Adam Taoues (74 SP)

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 21 9 6 3 0 12 3 +9

2. Espérance ST 20 9 6 2 1 15 2 +13

3. Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8

4. US Monastir 17 9 4 5 0 9 4 +5

5. ES Zarzis 16 9 5 1 3 12 11 +1

6. CS Sfaxien 13 9 3 4 2 11 7 +4

7. CA Bizertin 12 9 3 3 3 6 5 +1

8. ES Metlaoui 12 9 3 3 3 5 7 -2

9. JS Omrane 11 9 3 2 4 7 10 -3

10. AS Marsa 10 9 3 1 5 10 9 +1

11. JS Kairouan 10 9 3 1 5 7 16 -9

12. ES Sahel 9 9 2 3 4 10 10 0

13. AS Soliman 8 9 3 1 5 4 8 -4

14. USB Guerdane 7 9 1 4 4 5 8 -3

15. AS Gabès 6 9 1 3 5 3 11 -8

16. O. Béja 5 9 1 2 6 2 15 -13