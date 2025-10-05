Football – Ligue 1 – 9e journée : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement au terme des matches de la 9ème journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel disputés dimanche :
– Dimanche 5 octobre :
A Radès:
Espérance ST 1 Yan Sasse (27)
ES Sahel 0
A Monastir:
US Monastir 2 Moez Haj Ali (10 sp), Raed Chikhaoui (86)
JS Omrane 1 Iheb Ben Rejeb (15)
A Kairouan:
JS Kairouan 0
CS Sfaxien 3 Hichem Baccar (29 sp), Omar Ben Ali (43 et 54)
Déjà joués:
– Samedi 4 octobre :
Au Bardo:
S Tunisien 3 Amine Habboubi (10 et 71), Amadou Dia Ndiaye (62)
ES Zarzis 0
A Béja :
O. Béja 0
AS Marsa 6 Amanallah Ben Hamida (25 et 56), Amor Traidi (50) et Ahmed Hadhri (55, 71 et 76)
A Bir Bouregba:
AS Soliman 0
CA Bizertin 0
– Vendredi 3 octobre :
A Gabès:
AS Gabès 0
C Africain 1 Firas Chawat (20)
A Métlaoui:
ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahi (90+7 SP)
US Ben Guerdane 1 Adam Taoues (74 SP)
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 21 9 6 3 0 12 3 +9
2. Espérance ST 20 9 6 2 1 15 2 +13
3. Club Africain 19 9 6 1 2 12 4 +8
4. US Monastir 17 9 4 5 0 9 4 +5
5. ES Zarzis 16 9 5 1 3 12 11 +1
6. CS Sfaxien 13 9 3 4 2 11 7 +4
7. CA Bizertin 12 9 3 3 3 6 5 +1
8. ES Metlaoui 12 9 3 3 3 5 7 -2
9. JS Omrane 11 9 3 2 4 7 10 -3
10. AS Marsa 10 9 3 1 5 10 9 +1
11. JS Kairouan 10 9 3 1 5 7 16 -9
12. ES Sahel 9 9 2 3 4 10 10 0
13. AS Soliman 8 9 3 1 5 4 8 -4
14. USB Guerdane 7 9 1 4 4 5 8 -3
15. AS Gabès 6 9 1 3 5 3 11 -8
16. O. Béja 5 9 1 2 6 2 15 -13