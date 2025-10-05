Clasico – EST vs ESS : Sur quelle chaîne regarder le match en direct et live streaming ?

Les amateurs de football tunisien auront les yeux tournés vers le stade Hamadi Agrebi de Radès ce dimanche 5 octobre 2025, pour un classico très attendu de la 9ᵉ journée aller du championnat de Ligue 1.

Un duel entre géants du football tunisien

L’affiche Espérance Sportive de Tunis – Étoile Sportive du Sahel oppose deux clubs historiques, aux palmarès riches et aux bases de supporters passionnées. Chacune des équipes cherchera à l’emporter afin de consolider sa position au classement et satisfaire ses fans.

Informations pratiques sur le match

Date : dimanche 5 octobre 2025

Heure : 15h00 (heure de Tunis)

Stade : Hamadi Agrebi, Radès

Vous pouvez regarder le match Étoile du Sahel vs Espérance de Tunis sur la chaîne Al kaas.