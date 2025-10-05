Accueil triomphal à Tunis pour les militants tunisiens libérés de la Flottille de la Liberté

Ce dimanche soir, un moment empreint d’émotion s’est vécu à l’aéroport Tunis-Carthage avec l’arrivée du premier groupe de Tunisiens ayant participé à la Flottille de la Liberté, récemment libérés et rapatriés depuis la Palestine occupée via la Turquie.

Ces citoyens faisaient partie des 137 militants arrêtés lors de la mission humanitaire visant à briser le blocus de Gaza, et qui ont été transférés à Istanbul à bord d’un avion turc, parmi lesquels figuraient dix Tunisiens. À leur arrivée à Tunis, ils ont été accueillis par une foule nombreuse, composée de proches, de militants et de citoyens venus exprimer leur fierté et leur solidarité avec ces défenseurs de la cause palestinienne.

L’accueil chaleureux et les applaudissements nourris ont témoigné de l’émotion collective et du soutien populaire à cette action de courage et d’engagement humanitaire.